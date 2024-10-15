Как изменились продажи премиальных автомобилей

Продажи премиальных автомобилей в России в сентябре показали максимум за последние 5 месяцев. По данным агентства АВТОСТАТ, по итогам сентября 2024 года в нашей стране было реализовано 14063 новых автомобиля премиум-сегмента.
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