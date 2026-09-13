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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о недовольстве требованием вернуть позицию: «Останься я на траектории, моя гонка могла закончиться во 2-м повороте»

Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Испании , объяснив тем, чем было вызвано его недовольство требованием вернуть позиции Ландо Норрису и Льюису Хэмилтону в начале заезда.

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