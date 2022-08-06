Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Кириос отыграл 5 матчболов у Тиафу и впервые с 2018-го одержал 25 побед в сезоне

Австралиец Ник Кириос обыграл Фрэнсиса Тиафу в четвертьфинале в Вашингтоне – 6:7, 7:6, 6:2. На тай-брейке второго сета финалист «Уимблдона» отыграл пять матчболов и взял его со счетом 14-12.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх