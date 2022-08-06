Кириос отыграл 5 матчболов у Тиафу и впервые с 2018-го одержал 25 побед в сезоне

Австралиец Ник Кириос обыграл Фрэнсиса Тиафу в четвертьфинале в Вашингтоне – 6:7, 7:6, 6:2. На тай-брейке второго сета финалист «Уимблдона» отыграл пять матчболов и взял его со счетом 14-12.
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