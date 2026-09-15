Шесть лет колонии за самооборону: 54-летний врач угодил за решетку, спасая свою жизнь и жизнь жены Дмитрий Аграновский: Наша власть не доверяет народу, поэтому в обозримой перспективе ничего менять не будет Игорь Землянский Фото: URA.