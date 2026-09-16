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ВЕСТИ КРЫМ

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Невменяемый мужчина повредил 30 надгробий на городском кладбище в Евпатории

Невменяемый мужчина повредил 30 надгробий на городском кладбище в Евпатории

Это произошло в период до 12 мая, сообщили в МВД Крыма. По заключению экспертизы, фигурант признан невменяемым, решается вопрос о принудительном лечении.

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