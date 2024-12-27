Причина такого поведения не сообщается, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».В пресс-службе владельца пострадавшего судна рассказали, что шлюпка с тонущими моряками направилась к иностранному судну, которое было рядом.
Иностранное судно не стало спасать моряков с «Урсы Майор»
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Чего удивляться, это у них традиция-бросать людей в беде. Сначала Титанику не помогли, теперь нашим, а скольким еще. Надеюсь, кэп плохо кончит или сопьется и скурится, или в брюхе у акулы.
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13 час.
YYYYYYY XXXXXXX
За одно только это надо топить этих нежитей, впрочем это же фашисты, те еще и добивали на воде...
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12 час.
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