Курган планирует начать монтаж нового колеса обозрения в октябре

В Кургане начнётся монтаж нового колеса обозрения высотой более 36 метров. Установка конструкции запланирована на октябрь-ноябрь 2026 года.
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