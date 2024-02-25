Бар в Краснярске устроил травести-шоу на 23 февраля

МВД проверит бар в Красноярске после травести-шоу на День защитника ОтечестваИлья Наймушин/РИА Новости Красноярский «тематический» бар устроил травести-вечеринку в честь Дня защитника Отечества, теперь его проверяет полиция.
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