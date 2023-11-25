Перешедший в "Ак Барс" Миллер заявил, что его аннулировали в американских лигах

Перешедший в казанский "Ак Барс" американский защитник Митчелл Миллер рассказал, что в юности он в компании друзей издевался над чернокожим молодым человеком с отклонением в развитии, из-за чего оказался в суде в 14 лет.
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