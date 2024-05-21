Российская пара Гейниш – Чигирев планирует перейти в сборную Узбекистана

Пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев тренируется в группе Нины Мозер. «Гейниш и Чигирев со следующего сезона готовятся выступать за Узбекистан, документы на переход поданы», – сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.