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Культурология.рф

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История и археология: Зачем в могилу кидают горсть земли, и при этом желают, чтобы она была пухом

История и археология: Зачем в могилу кидают горсть земли, и при этом желают, чтобы она была пухом

В течение жизни многие бывали на похоронах. И никого не удивлял обряд, когда присутствующие при прощании бросают на крышку гроба горсть земли.

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