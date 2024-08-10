Фото: Царьград Диаспорам мигрантов, которые поднимают панику и призывают жителей бежать из Курской области, преподали важный жизненный урок.
Диаспорам мигрантов преподали урок в Курской области. Не бежать - а помогать в беде
Комментарии
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Их нужно держать в ямах! Обнесенных колючей проволокой! А лучше отстреливать еще на подходах к границе РФ!
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12 час.
Александр Гребнев
Ради остаться они идут на все жертвуя собой поднимая себя в глазах народа а потом за старое как было так и останется верить себя не уважать
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12 час.
Елена Хараничева
": не воевать, а рыть окопы и прочее. " А они хотели воевать? В чем дело-вперед, становитесь служащими в СВО! Так ведь они даже на воинский учет не хотят становиться! Только "дай-дай, Россия"
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10 час.
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