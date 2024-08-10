Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Диаспорам мигрантов преподали урок в Курской области. Не бежать - а помогать в беде

Диаспорам мигрантов преподали урок в Курской области. Не бежать - а помогать в беде

Фото: Царьград Диаспорам мигрантов, которые поднимают панику и призывают жителей бежать из Курской области, преподали важный жизненный урок.

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Комментарии
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213
Их нужно держать в ямах! Обнесенных колючей проволокой!  А лучше отстреливать еще на подходах к границе РФ!
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12 час.
Александр Гребнев
Ради остаться они идут на все жертвуя собой поднимая себя в глазах народа а потом за старое как было так и останется верить себя не уважать
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12 час.
Елена Хараничева
&quot;: не воевать, а рыть окопы и прочее. &quot; А они хотели воевать? В чем дело-вперед, становитесь служащими в СВО! Так ведь они даже на воинский учет не хотят становиться! Только &quot;дай-дай, Россия&quot;
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10 час.

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