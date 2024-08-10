Диаспорам мигрантов преподали урок в Курской области. Не бежать - а помогать в беде

213 Их нужно держать в ямах! Обнесенных колючей проволокой! А лучше отстреливать еще на подходах к границе РФ!

Александр Гребнев Ради остаться они идут на все жертвуя собой поднимая себя в глазах народа а потом за старое как было так и останется верить себя не уважать