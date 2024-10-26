Его признали гением в СССР, а он без конца поражал даже друзей! Что всегда было в багажнике у великого Тарасова?

Вы удивитесь.Анатолий Тарасов — культовая личность в летописи советского хоккея. Возможно, его имя слышали даже люди, которые никогда не интересовались историей этого вида спорта.
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