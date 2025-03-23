Наталья Терентьева рассказала, что может завершить карьеру из‑за дочери

В телеэфире «Матч ТВ» олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (ранее известная как Непряева) и двукратный бронзовый призер Олимпиады Александр Терентьев признались, что перед ними встанет выбор: кому-то из них придется попрощаться со спортивной карьерой, если совмещение ее с заботой о дочери Василисе окажется непосильным.
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