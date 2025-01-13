💡 В Крыму обесточены четыре села из-за аварии на сетях Электричество пропало в селе Цветочное и Русаковка Белогорского района и в селе Красновка и Синицыно Кировского района.
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💡 В Крыму обесточены четыре села из-за аварии на сетях Электричество пропало в селе Цветочное и Русаковка Белогорского района и в селе Красновка и Синицыно Кировского района.