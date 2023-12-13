Милонов предложил трудовым коллективам отдать часть зарплаты бойцам СВО

По словам депутата, прикладная помощь фронту никогда не помещает. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил трудовым коллективам перечислить свой дневной заработок для поддержки участников специальной военной операции к Новому году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии