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Милонов предложил трудовым коллективам отдать часть зарплаты бойцам СВО

По словам депутата, прикладная помощь фронту никогда не помещает. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил трудовым коллективам перечислить свой дневной заработок для поддержки участников специальной военной операции к Новому году.

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