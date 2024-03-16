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ФСБ задержала агента украинской разведки, планировавшего теракт на Транссибе

ФСБ задержала агента украинской разведки, планировавшего теракт на Транссибе

Мужчина должен при помощи самодельных устройств был опрокидывать составы для СВОСотрудники ФСБ задержали россиянина, планировавшего по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины совершить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области.

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