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Регионы России

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ДЕЛА НАЛОГОВЫЕ, ДЕЛА ЗАРПЛАТНЫЕ

ДЕЛА НАЛОГОВЫЕ, ДЕЛА ЗАРПЛАТНЫЕ

25 июля в нашей стране отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Это праздник всех, кто имеет отношение к деятельности по расследованию уголовных дел – следователей СК России, МВД, ФСБ.

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