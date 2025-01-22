Отмечаем Температурный праздник + День пришедшего с холода. Как и обещали синоптики немного похолодало) Одевайтесь теплее.
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Отмечаем Температурный праздник + День пришедшего с холода. Как и обещали синоптики немного похолодало) Одевайтесь теплее.