Мы разные...

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Закон и Порядок

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Ситуация: практически каждый дом в городе – хорошо оборудованные огневые точки. Как без излишнего риска для своего л/с ликвидировать боевиков, имея в распоряжении абсолютно любые средства поражения? Ответ, в принципе, очевиден, поэтому вводим в уравнение одно неизвестное: наличие или отсутствие в домах мирных жителей.

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