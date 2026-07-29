Калужская полиция задержала наркодельца, который варил мефедрон в квартире по инструкциям кураторов

В Калужской области оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий ликвидировали в Жуковском муниципальном районе лабораторию по производству запрещённых веществ, организованную 42-летним местным жителем.