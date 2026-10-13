Трамп допустил возможность встречи с Ким Чен Ыном в ноябре

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего азиатского турне, запланированного на ноябрь.
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