15 человек обратились к врачам после посещения кафе в Алтайском крае

Известия/Павел Волков 15 человек, в том числе трое детей обратились за помощью к врачам после посещения кафе в в городе Заринске в Алтайском крае, сообщила помощник регионального прокурора Мария Антошкина, пишет ТАСС.
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