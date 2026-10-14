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Оценки Castlevania: Belmont’s Curse, секретная концовка AC Black Flag Resynced, релиз Valor Mortis…

Оценки Castlevania: Belmont’s Curse, секретная концовка AC Black Flag Resynced, релиз Valor Mortis…

Состоялся выход соулслайка Valor Mortis от создателей Ghostrunner; Castlevania: Belmont’s Curse получила первые оценки прессы; Глен Скофилд рассказал, что погубило The Callisto Protocol; ютубер обнаружил вырезанную концовку Assassin’s Creed: Black Flag Resynced; художник из студии Naughty Dog опасается, что индустрия больше не сможет производить игры уровня The Last of Us и .

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