Синоптик Шувалов: в средней полосе РФ к концу марта будет до +15 градусов

Ближе к концу марта в Россию постепенно придет тепло с запада. Температура воздуха сначала повысится в Пскове и Калининграде, а затем начнет теплеть в центральной части страны, рассказал метеоролог, климатолог Александр Шувалов.
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