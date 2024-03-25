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Синоптик Шувалов: в средней полосе РФ к концу марта будет до +15 градусов

Синоптик Шувалов: в средней полосе РФ к концу марта будет до +15 градусов

Ближе к концу марта в Россию постепенно придет тепло с запада. Температура воздуха сначала повысится в Пскове и Калининграде, а затем начнет теплеть в центральной части страны, рассказал метеоролог, климатолог Александр Шувалов.

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