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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер ЦСКА Якубов: «Глагол «выгореть» – это не про профессиональный спорт. Если выгораешь, то завершаешь карьеру»

– Некоторые игроки, а также эксперты говорили, что Григоренко и другие лидеры ЦСКА после чемпионских сезонов «выгорели» – и в этом причина неудач в прошлом плей-офф.

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