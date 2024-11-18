Как инфляция влияет на экономику: Риски и последствия для населения Ирэн ОрлонскаяИнфляция — это процесс, при котором происходит обесценивание денег, что вызывает рост цен на товары и услуги.
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