Mark Schiefelbein/AP/TASS Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направился в Санкт-Петербург. Об этом 21 октября сообщает Reuters со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио.
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