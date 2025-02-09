Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19 – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Юношеская лига УЕФА, 11 февраля 2025

Во вторник, 11 февраля, сыграют Хоффенхайм U-19 и Шахтер U-19 в рамках Юношеской Лиги УЕФА. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.