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Зачем люди ходят в горы?

Зачем люди ходят в горы?

Зачем люди ходят в горы? Мне хорошо, я фотограф и могу выражаться без слов. Ну а размышлять про горы можно бесконечно… Я вот думаю о следующей встрече с горами.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Хождение по горам - праздное и опасное времяпровождение. Ведь есть же такие фото и даже видео. Что вам ещё-то надо? Так нет, вам надо справить нужду на вершине горы, чтоб отметить своё пресловутое &quot;покорение  вершины&quot;. Лучше займитесЯ решением творческих, иррациональных проблем, что чИрИевато побочным эффектом практической пользы. ИмХо.
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