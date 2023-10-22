Зачем люди ходят в горы?

Сергей Дмитриев

...Хождение по горам - праздное и опасное времяпровождение. Ведь есть же такие фото и даже видео. Что вам ещё-то надо? Так нет, вам надо справить нужду на вершине горы, чтоб отметить своё пресловутое "покорение вершины". Лучше займитесЯ решением творческих, иррациональных проблем, что чИрИевато побочным эффектом практической пользы. ИмХо.