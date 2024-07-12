Biden Heads to Michigan

“President Biden will campaign on Friday in Detroit, hoping to turn the page on a weekslong crisis within his party over his re-election bid and focus attention back on his rival, former President Donald Trump,” the New York Times reports.
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