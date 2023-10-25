ВДВ и спецназ остановили на Запорожском направлении колонну техники ВС Украины

Подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск Российской Федерации совместно с силами спецназа остановили колонну украинской военной техники в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении.
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