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ВДВ и спецназ остановили на Запорожском направлении колонну техники ВС Украины

Подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск Российской Федерации совместно с силами спецназа остановили колонну украинской военной техники в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении.

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