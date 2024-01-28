Физкультурные занятия - источник силы и здоровья.

Работа детского сада направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Занятия физкультурой - главный источник силы и здоровья, во время которых у детей развивается смелость, решительность, прививается чувство коллективизма, дисциплины, а главное - формируется понятие о здоровом образе жизни, осознанное отношение к своему здоровью.