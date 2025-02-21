⛔️ В Джанкое закрыли часть улицы Интернациональная на неделю Там будут проводить ремонтные работы, сообщил глава городской администрации Игорь Ивин.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⛔️ В Джанкое закрыли часть улицы Интернациональная на неделю Там будут проводить ремонтные работы, сообщил глава городской администрации Игорь Ивин.