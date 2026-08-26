США обвинили Китай в хакерской атаке на ФРС и ряд госструктур

США раскрыли китайскую хакерскую кампанию против нескольких госструктур — американский Минюст заявил , что связанная с КНР группировка QTFY использовала две хакерские платформы для атак на критическую инфраструктуру и чувствительные сети США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии