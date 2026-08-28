Время приёма пищи - опасное для сердца: Когда врачи советуют не есть

Врачи назвали опасное для сердца время приёма пищи, о чём рассказали в Nutrients. Оказывается, отклонение от биологических часов всего на пару часов может кардинально повлиять на работу организма, превратив обычную еду в серьёзный фактор риска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии