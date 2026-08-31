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Квантовый датчик гравитации успешно испытан в открытом море как альтернатива GPS

Квантовый датчик гравитации успешно испытан в открытом море как альтернатива GPS

В основе системы Ironstone Opal — https://hightech.plus/2026/07/15/q-ctrl-razrabotala-sistemu-., получивший название GravNav: квантовый гравиметр, который измеряет мельчайшие вариации гравитационного поля Земли и сопоставляет их с имеющимися гравитационными картами, обеспечивая точное позционирование.

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