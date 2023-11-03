В США не считают речь генсека "Хезболлы" признаком открытия второго фронта

Представитель администрации президента США Джо Байдена во время брифинга заявил, что в Вашингтоне не считают слова генерального секретаря шиитской партии "Хезболлах" Хасана Насруллы признаком открытия второго фронта против Израиля.
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