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В США не считают речь генсека "Хезболлы" признаком открытия второго фронта

В США не считают речь генсека "Хезболлы" признаком открытия второго фронта

Представитель администрации президента США Джо Байдена во время брифинга заявил, что в Вашингтоне не считают слова генерального секретаря шиитской партии "Хезболлах" Хасана Насруллы признаком открытия второго фронта против Израиля.

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