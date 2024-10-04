Telegram объяснил недавние сбои событиями на Ближнем Востоке С начала октября Tel...

Telegram объяснил недавние сбои событиями на Ближнем ВостокеС начала октября Telegram дважды столкнулся с масштабными сбоями, которые администрация мессенджера связала с беспрецедентной нагрузкой из-за конфликта на Ближнем Востоке.
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