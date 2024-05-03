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Церковный и народный праздник Проклов день отмечается в 2024 году 4 мая

Церковный и народный праздник Проклов день отмечается в 2024 году 4 мая

Церковный и народный праздник Проклов день отмечается в 2024 году 4 мая Денис СерёгинВ соответствии с древней восточно-славянской традицией, на четвертый день отмечается особый праздник, известный как Проклов день.

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