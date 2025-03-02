Как и зачем строится землянка - древний тип жилища, который сохраняет актуальность даже сегодня

У многих из нас землянки ассоциируются либо с давними временами, когда не хватало технологий на другое жильё, либо периодом Великой Отечественной войны, когда она активно использовалась советскими партизанами.
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