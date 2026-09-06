Трамп назвал Испанию страной с нулевым контролем границ

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление происходящим в Испании миграционным кризисом. По мнению главы Белого дома, местные власти утратили контроль над ситуацией и не способны отстоять собственные границы.
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