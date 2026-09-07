Более 34 тысяч нижегородцев посетили Центр «Планета здоровья» с дня открытия

Более 34 тысяч жителей Нижегородской области посетили занятия Центра ЗОЖ «Планета здоровья» за четыре года его работы.
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