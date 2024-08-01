Психологи начали работать в ТРЦ «Лефортово»

Акция «Бьёт, значит НЕ любит. Не молчи!» стартовала в Москве в середине июля. В 40 торговых центрах в женских туалетах и комнатах матери и ребёнка появились наклейки с QR-кодом, который ведёт на сайт Кризисного центра помощи женщинам и детям, где помогают москвичкам, переживающим домашнее насилие.