Лефортово
MainBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лефортово

17 подписчиков

Свежие комментарии

  • Виктор Попов
    Уважаемые!  Когда же в Нашей Очень Богатой Природными Ресурсами Иркутской Области НАЧНЁТ(!) Работать ПОЧТА по Нормаль...Собянин: Благодар...
  • Эльдар Алиев
    Сенсация 🤣🤣🤣В доме на Авиамот...
  • Эльдар Алиев
    Реклама Жилищника🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Пусть лучше снег придомовых территориях расчищают а не рекламу создают и под’езде ес...В доме на Ухтомск...

Психологи начали работать в ТРЦ «Лефортово»

Акция «Бьёт, значит НЕ любит. Не молчи!» стартовала в Москве в середине июля. В 40 торговых центрах в женских туалетах и комнатах матери и ребёнка появились наклейки с QR-кодом, который ведёт на сайт Кризисного центра помощи женщинам и детям, где помогают москвичкам, переживающим домашнее насилие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх