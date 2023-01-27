БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Севастополь» и «Сумрак» не оставляют укронацистам шансов

«Севастополь» и «Сумрак» не оставляют укронацистам шансов

Снайперская «пожарная команда» начинает подготовку в Тавриде Людмила Николаева На фото: сверхдальнобойная винтовка СВЛК-14С «Сумрак» (Фото: Владимир Гердо/ТАСС) Материал комментируют: Иван Коновалов Специальная команда снайперов создается в Крыму.

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