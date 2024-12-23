Мрачный прогноз для ВСУ: наша пехота уже близко

Об этом сообщил украинский военный. Эту информацию также подтверждают другие бойцы ВСУ. «Ситуация в Тернах крайне сложная… За последнюю неделю обстановка заметно ухудшилась: поселок, который и до этого был разрушен, теперь окончательно разгромлен КАБами, удерживаться в нем практически невозможно», - пишет ВСУшник.