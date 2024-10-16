Вызов нацбезопасности

Татьянка Яцук Чистую правду глаголет митрополит Владимир, об опасности повальной мирантизации и Патриарх Кирилл не раз говорил- только к сожалению мнение умных людей у нас властьпредержащие почему-то не учитывают... а вот последний абзац, в котором анонимный автор постарался принизить роль Русской Общины, назвав её "какой-то Русской общиной"- это прям дрянь дрянская, как и написавший это.. Русская Община как раз гораздо чаще и действенней, чем официальные органы правопорядка оказывает помощь людям, попавшим под гнобление и насилие со стороны мигрантов.

М ММ Пресекались??? Наши студенты ездили в Цхинвал (тогда Цхинвали), ну очень национализм- мелкая шпана привязывалась к парням, потом подключались старшие, типа защита. Взрослые на машинах собирались и пытались увезти девушек. Молдавия. Драки местных с нашими их стройотрядов. За что? За то, что русские! Средняя Азия. Парторг, он же директор магазина, он же мулла. "Продай жену! За всех 20 баранов плачу, за твою 30 дам!" Прибалтика. Демонстративно не понимают русского языка, разговаривая при нас на литовском. Когда заговорили по татарски, мгновенно все диалоги стали на русском. Это все начало 80-х!