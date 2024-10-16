Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg
    "в своей стране"? Да кто Вам сказал, что это ваша страна? Не верьте зомбоящику. В этой стране хозяева чинуши, продавш...Мать шестерых дет...
  • Serg
    слава Богу, до нашего города черножопая волна не докатилась. Надеюсь, и не докатится. Но центральную Россию от чернот...Мать шестерых дет...
  • Одиссей
    ниачОм!!! В чем неправ-то Кедми? В том, что Горбатый дурак удовлетворился устным обещанием? Так это не глупость/ошибк...Кедми сказал - "Р...

Вызов нацбезопасности

Вызов нацбезопасности

ВЛАДИМИР  МАЛЫШЕВ Основы русофобии были заложены в СССР Мигранты – это стратегический вызов национальной безопасности России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьянка Яцук
Чистую правду глаголет митрополит Владимир, об опасности повальной мирантизации и Патриарх Кирилл не раз говорил- только к сожалению мнение умных людей у нас властьпредержащие почему-то не учитывают... а вот последний абзац, в котором анонимный автор постарался принизить роль Русской Общины, назвав её &quot;какой-то Русской общиной&quot;- это прям дрянь дрянская, как и написавший это..  Русская Община как раз гораздо чаще и действенней, чем официальные органы правопорядка оказывает помощь людям, попавшим  под гнобление и насилие со стороны мигрантов.
Ответить
5 час.
М
ММ
Пресекались??? Наши студенты ездили в Цхинвал (тогда Цхинвали), ну очень национализм- мелкая шпана привязывалась к парням, потом подключались старшие, типа защита. Взрослые на машинах собирались и пытались увезти девушек.  Молдавия. Драки местных с нашими их стройотрядов. За что? За то, что русские!  Средняя Азия. Парторг, он же директор магазина, он же мулла. &quot;Продай жену! За всех 20 баранов плачу, за твою 30 дам!&quot; Прибалтика. Демонстративно не понимают русского языка, разговаривая при нас на литовском. Когда заговорили по татарски, мгновенно все диалоги стали на русском.  Это все начало 80-х!
Ответить
5 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Может власти наконец опомнятся и очистят Россию от этих &quot;гостей&quot;? Пока народ сам не очистил, ибо уже на пределе!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх