Снежные бури, туманы и оттепели: чего ждать от зимы в России

Синоптик: грядущая зима в России будет аномально тёплой и влажной из‑за Эль‑Ниньо. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости рассказал, что большая часть России предстоящей зимой окажется под влиянием аномального тепла — исключение составят лишь Арктическая зона, север Сибири, Чукотка и прилегающие моря, где сохранится очень холодная погода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым