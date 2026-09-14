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Снежные бури, туманы и оттепели: чего ждать от зимы в России

Снежные бури, туманы и оттепели: чего ждать от зимы в России

Синоптик: грядущая зима в России будет аномально тёплой и влажной из‑за Эль‑Ниньо. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости рассказал, что большая часть России предстоящей зимой окажется под влиянием аномального тепла — исключение составят лишь Арктическая зона, север Сибири, Чукотка и прилегающие моря, где сохранится очень холодная погода.

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