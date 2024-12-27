В Бельгии все текстильные отходы отправят на вторичную переработку

В бельгии все текстильные изделия, независимо от их состояния, должны быть сданы на переработку в соответствии с европейской директивой о выборочном сборе текстильных изделий, 27 Декабря сообщает The Brussels Times.
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