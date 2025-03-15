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Он без устали ковал славу СССР, а великий Тарасов лишил его мечты! За что тренер обозлился на легенду ЦСКА Локтева

Он без устали ковал славу СССР, а великий Тарасов лишил его мечты! За что тренер обозлился на легенду ЦСКА Локтева

Позже мечта все же сбылась.В карьере любого большого спортсмена бывают черные полосы. Одни получают травмы, другие теряют удачу и демонстрируют плохую статистику, у третьих случается трагедия в личной жизни, которая неуклонно влияет и на спорт.

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